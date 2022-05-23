İhlas Haber Ajansı

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Endemik yılanların güç gösterisi kameraya yansıdı

Sadece Sivas’ta nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Beyaz Bantlı Dağ Engerekleri gövde gösterisi yaparken görüntülendi.

Sadece Sivas'ta nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Beyaz Bantlı Dağ Engerekleri gövde gösterisi yaparken görüntülendi.


Sivas'ta yaklaşık 80 santimetre uzunluğa sahip ve zehirli olan Beyaz Bantlı Dağ Engerekleri güç gösterisi yaparken görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesinde olan ve nadir görülen endemik yılanların dikkat çeken bu dansı, bölge hâkimiyeti ve dişi yılanları etkilemek için yaptıkları öğrenildi. İki erkek yılanın nadir görülebilecek bu dansı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

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