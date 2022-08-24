Enerji firmalarının sorunları masaya yatırıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından sektörün sorun ve sıkıntılarının ele alındığı ‘GES Firmaları İstişare Toplantısı' düzenlendi.

Sivas TSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ile sektör temsilcileri katıldı. Firmaların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Mustafa Eken, firmaların taleplerini dinleyerek not aldı. Toplantıda 20-25 civarında madde belirlendiğini ifade eden Başkan Eken, “Tüm sektörlerle olduğu GES firmalarımızla da istişare ederek sorun ve sıkıntıları ele aldık, çözüm önerilerini konuştuk. Firmalarımızın haklı talepleri doğrultusunda birçok önemli madde belirledik” dedi.

“Devletimiz hep yatırımcıların, mağdurların yanında oldu”

Firmalar adına yaşanan mağduriyetin de çözüleceğini belirten Mustafa Eken, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize sonra Sayın Enerji Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza Sivas'ta almış olduğumuz bu kararları yazılı bir şekilde göndereceğiz. Tabii salonumuzda mağdur olan yüz tane firmadan değil 4 bin firmadan bahsediyoruz. Bu 4 bin firmanın da 20 milyar dolarlık yatırımından bahsediyoruz. Devletimiz hep yatırımcıların, mağdurların yanında oldu. Bu mağduriyetin de çözüleceğine Sivas adına, Türkiye adına inancımız tamdır. İnşallah bu toplantılarımız hayırlara vesile olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Bey'e de bunu bizzat kendisine anlattık. Kendisi de konunun Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde olduğunu bizlere söyledi. Demek ki hükümetimiz bu işle ilgileniyor” dedi.

“Üyelerimizin haklı taleplerini de iletmek zorundayız”

4 yıl 3 aydır görevde olduklarını ve üyelerin talep ve beklentileri doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Başkan Eken, “Bizim tek derdimiz Sivas'taki üyelerimizin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı bu sektörde yatırım yapmış üyelerimizin ve Türkiye'deki bu yatırımı yapmış olan iş insanlarımızın mağduriyetinin giderilmesi. Bugün de Sivas'ta, üyelerimizle böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Bir haftadır konuyla ilgili Bakanlığımıza ve TOBB Başkanımıza konunun ne kadar önemli olduğunu ve çözüm beklediğimizi iletiyoruz. Biz, hiçbir zaman alınan kararları sorgulamadık. Devletimiz bir karar alıyorsa sonuna kadar bizde almış olduğu kararların arkasındayız. Ancak yaşanan mağduriyetleri, üyelerimizin haklı taleplerini de iletmek zorundayız. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik yeniden gözden geçirmelidir. Yönetmelikte ‘İhtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerjinin, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilmesine ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayarak bu çerçevede sisteme verilen enerjinin YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasına' deniliyor. Şu ana kadar içeride dosyası dahi bulunan, bu ay itibariyle başvuru yapmış olan ne kadar firma varsa bunların kararlarının verilmesini, alınacaksa da bir karar 2022 sonu veya 2023 itibariyle alınması gerektiğini iletiyoruz” şeklinde konuştu.

“Devletimizin de bizim yanımızda olduğunu zaten biliyoruz”

Başkan Eken, “Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesine 2 tane panel fabrikası kurulacak. Pil fabrikası ve hücre fabrikası kurulacak. O firmalarımızın hiçbir şekilde bu yatırımdan vazgeçeceklerini zaten düşünmüyorum. Bu yatırımı yapacaklar. Ama bu tür yatırımların daha da hızlanması için, daha da büyümesi için bu kararların da alınması gerekmektedir. Bu vesileyle ben toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Birlik ve beraberliğimizle, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu tekrar gösteriyoruz. Devletimizin de bizim yanımızda olduğunu zaten biliyoruz. Ben, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.