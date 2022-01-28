Enerji Timleri iş başında, bin 700 rakımlı köydeki arızayı böyle giderdiler

Sivas'ta Enerji Timleri zorlu kış şartlarına rağmen Hafik ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Karayaprak köyündeki elektrik arızasını onardı.

Zorlu kış şartlarında vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamak için 24 saat görev başında olan ÇEDAŞ'ın Enerji Timleri, kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Karayaprak köyündeki elektrik arızasını gidermek için paletli kar aracı ile yola çıktı. 40-50 dakika gibi bir sürede köye ulaşan Enerji Timleri arızayı gidererek, köyün elektriksiz kalmasını engelledi. Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 52 bin kilometrekare alanda elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) arıza giderim bakım ve onarım personelinden oluşan Enerji Timleri vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli enerji sağlama hedefi ile sert kış koşullarında çalışmalarına devam ediyor.

Paletli kar aracı ile köye ulaşıldı

Hava ve arazi şartları nedeniyle normal araçlarla bölgeye ulaşamadıklarını belirten ÇEDAŞ Arıza Giderim Bakım Onarım personeli Fikret Kaya, “Sert hava koşullarına karşı bünyemizde bulunan paletli kar aracımızla 45-50 dakikalık bir yolculuk sonrası köye gelerek arızayı giderdik. Vatandaşımıza elektrik verdik. Görevimizi başarıyla yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için bir ilçe, bir köy, bir mezra ya da bir abone olması fark etmez, elektriği ulaştırabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Karayaprak Köyü Muhtarı Hasan Erdemir ise, “Elektrik telimiz kopmuştu. Ben ÇEDAŞ'a ihbar bıraktım. İhbar neticesinde Hafik ilçemizden paletli kar aracı ile geldiler. Normal araçlar kardan dolayı gelemiyor. Geldiler ve arızamızı giderdiler. ÇEDAŞ'a çok teşekkür ederim” dedi.