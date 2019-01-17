Enerji timleri kar kış demiyor

ÇEDAŞ'ın ‘enerji timleri' kesintisiz enerji için kar, kış, fırtına demeden sahada.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ) olumsuz hava koşullarının etkisini yoğun olarak hissettirdiği şu günlerde tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ÇEDAŞ arıza onarım bakım personellerinden oluşturulan 'enerji timleri', yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan arızaları gidermek ve enerji kesinti sürelerini minimum seviyeye düşürmek için çetin kış şartlarında yoğun çaba harcıyor. Meteoroloji hava tahmin raporlarını SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezi'nden günlük takip eden ÇEDAŞ, hizmet bölgesinde oluşan arızalara anında müdahale ediyor.

Fırtına 200 direk devirdi

52 bin 789 kilometrekarelik alanda 3 il, 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, son iki günde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde yaşanan elektrik arızalarının giderilmeye çalışıldığını söyledi. Elektrik arızaları hakkında bilgi veren Genel Müdür Kıvılcım, “15-16 Ocak tarihlerinde etkili olan kar yağışı ve hızı saatte 100 km'yi bulan fırtına sebebiyle Sivas ve Tokat'ta 200 adet elektrik direği devrildi ve 300 adet iletken kopuğu meydana geldi. Yaşanan arızaların büyük çoğunluğu fırtına nedeniyle dağıtım şebekelerimizin ve iletkenlerin üzerine ağaçların devrilmesi sonucu oluştu” dedi.

Arızalar kısa sürede gideriliyor

Yaşanan arızalara enerji timlerinin anında müdahale ettiğini dile getiren Kıvılcım, “Tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için 7/24 çalışan ekiplerimiz, yolları kapanan köylere Karayolları ve Özel İdare ekipleri ile koordineli şekilde çalışarak ulaşıyor. Dağlık ve ormanlık alandan geçen enerji nakil hatlarında oluşan arızalara 4x4 arazi araçları ve paletli kar araçları ile ulaşan ekiplerimiz, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözeterek bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. Zorlu coğrafya nedeniyle ekiplerimiz zaman zaman bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kalarak mağduriyet yaşayabiliyor. İnsanların sokağa çıkamaya dahi imtina ettiği hava koşullarında sahada canla başla çalışarak metrelerce yüksekliklerde arızaları gidermeye çalışan ekiplerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bölgemizde yaşanan arızaların tamamı kısa sürede giderilerek elektrik kesintisi yaşanan bölgelere enerji verme çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.