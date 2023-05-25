Enflasyona inat fiyatları yarıya çekti, “Kurban kesen vatandaşın yanındayım” dedi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Sivas bıçağına talep arttı, Sivas'ta bir bıçak ustası artan enflasyona inat fiyatları yarıya çekti. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile Sivas bıçağına olan talep arttı. Sivaslı meşhur bıçak ustası Emre Göçeri, enflasyon ve artan fiyatlar karşısında vatandaşı korumak için işe koyuldu. Geçen seneki bıçak bileme fiyatı 7,5 lirayken bu sene de aynı fiyatı uyguladı. Piyasada artan fiyatlarla birlikte kurbanlık bıçaklar 200-250 liradan satışa sunulurken Göçeri bu fiyatları 125-150 liralara düşürdü. Bıçak ustası Göçeri artan fiyatlar karşısında vatandaşın yanında olduğunu belirterek, “Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve doğum öncesi sancılar yaşıyoruz. Bu günler de geçecek ve biz esnaf olarak sonuna kadar” vatandaşın yanındayız ” dedi.

“Bilemeye gelen arkadaşlarımız var”

Sivaslı meşhur bıçak ustası Emre Göçeri, vatandaşların yaklaşan kurban bayramıyla birlikte bıçak biletmeye geldiklerinden bahsederek, “Kurban Bayramı'na yaklaşırken, yaklaşık otuz beş kırk gün kala kurban bıçağı satışları başladı. Bizim satışlarımız genelde internet üzerinden olduğu için yoğunluğu fark etmeye başladık. Bizim insanlardan talebimiz, genelde son günlere bırakıyorlar ve yoğunluk oluyor. Yoğunluk olmaması için biz vatandaşlardan son güne bırakmamalarını talep ediyoruz. Şuanda bilemeye gelen arkadaşlarımız var” dedi.

“Kurban bıçakları fiyatlarında da bir güzellik yaptık”

Göçeri, bıçak bilemede ve kurban bıçaklarının satışından vatandaşlara bir güzellik yaptığından bahsederek, “Geçen sene bileme fiyatları 7,5 liraydı, bu sene 15 lira-12,5 lira olarak düşünmüşler ama biz vatandaşımızı yormamak adına geçen seneki fiyat olan 7,5 liradan bilemeye devam edeceğiz. Birçok şeyin fiyatı arttı ama bu el işçiliği olduğu için biz bunun üzerine zam koymama kararı aldık. Kurban bıçakları fiyatlarında da bir güzellik yaptık. Kurban bıçağı fiyatları 200-250 lira arasında ama biz bunu 125-150 lira bandına çektik, biz insanları yormak istemiyoruz. Bu indirimin bize zararı birkaç saat daha fazla çalışmak olur ama biz çalışmayı severiz. Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve doğum öncesi sancılar yaşıyoruz. Bu günler de geçecek ve biz esnaf olarak vatandaşın yanındayız sonuna kadar” diye konuştu.