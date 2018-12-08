Engelli Merve'nin tablet sevinci

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gittiği evde kendisinden tablet isteyen engelli Merve'nin hayalini gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Sami Aydın engelli vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında engelli Merve Gül Başkan Aydın'dan tablet talep etti. Başkan Aydın Merve'nin isteğine duyarsız kalmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın Merve Gül'ü ziyaret ederek tablet bilgisayarı Merve'ye ulaştırdı.

Özaydın,"3 Aralıkta ziyaret ettiğimiz Merve bizden tablet talep etmişti. Belediye Başkanımızın başka bir programda olması sebebiyle emaneti bizler getirerek sevincinize destek olmak istedik. Sivas Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız." dedi.