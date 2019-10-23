Engelli sporculara malzeme yardımı

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürü Davut Aşık, Görme Engelliler Spor Kulübü ve İşitme Engelliler Spor Kulübünü ziyaret ederek malzemeleri teslim etti.

Görme Engelliler Spor Kulübü'ndeki ziyarette konuşan Duman, Belediye olarak Sivas'ta faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine destek olduklarını ifade ederek “Avrupa ve Türkiye'de dereceye giren birçok şampiyon sporcumuz olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah size sağladığımız malzemeler, nispeten de olsa başarılarınıza katkı verir. Belediyemizin imkânları çerçevesinde destek veriyoruz. Amatör futbol kulüplerimizin deplasman ve şehir içi müsabakalara ulaşımı noktasında sıkıntılarını giderdik. Diğer spor dallarında da katıldıkları müsabakalarda imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz. Daha fazla şampiyonluklarla inşallah sizler de bunu taçlandırmış olursunuz” dedi.

Konuşmaların ardından Duman, Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sefa Gülbil ve sporculara malzemeleri takdim etti.

Buradan sonra İşitme Engelliler Spor Kulübünü ziyaret eden Duman, Kulüp Başkanı Mustafa Epik ve sporcularla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Duman; “Sadece malzeme yardımı konusunda değil, engellilere yönelik kültür merkezimizde eğitimler ve kurslar düzenleyerek tüm engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Kulüp başkanımız Mustafa Epik de bu işin başında olan kişi. Bunun haricinde üzerimize ne düşerse gereğini yaparız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Duman, kulüp sporcularına malzemeleri takdim etti.