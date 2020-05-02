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Engelli ve yaşlı aylıkları evlerinde ödendi

Sivas’ta 4 bin 138 kişiye, engelli ve yaşlılık aylıklarına evlerinde teslim edildi.

Sivas'ta 4 bin 138 kişiye, engelli ve yaşlılık aylıklarına evlerinde teslim edildi.


Sivas'ta korona virüs (Covit-19) tedbirleri sürerken evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçları kolluk kuvvetleri ve Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılanıyor. Sivas'ta engelli ve yaşlılık maaşı alan 4 bin 138 kişinin aylıkları kolluk kuvvetleri tarafından evlerine götürülerek teslim edildi. Maaşları kapılarına gelen vatandalar görevlilere teşekkür etti.

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