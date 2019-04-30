Epilepsi, cinler ile ilişkilendirildi

Uluslararası Epilepsi Kongresinde konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Topaktaş, epilepsi hastalığını cinler ile ilişkilendirenler olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından bu yıl si düzenlenen Uluslararası Epilepsi Kongresi üniversitesi Merkez Amfi'nde gerçekleştirdi.

Kongreyi Gençlik, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Görevlisi Mustafa Karademir, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Suat Topaktaş, Türk Epilepsi ve Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Naz Yeni ve çok sayıda akademisyen öğrenci takip etti.

Kongrede konuşan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Topaktaş, bir beyin rahatsızlığı olan epilepsiyi cinlerle bile ilişkilendirenler olduğunu söyleyip, “Uzun yıllardır var olan epilepsi hastalığı neredeyse cinlerle bile ilişkilendirilmiştir. Beyin hastalığı olduğunu bizler biliyoruz ama bunu vatandaşlarımıza aksetmemiz oldukça zaman almıştır. Epilepsi nöbeti, beynin normal aktivitesinin, sinir hücrelerinde geçici olarak meydana gelen anormal elektriksel aktivite sonucu bozulması ile oluşan klinik bir durumdur. Halk arasında ‘Sara Hastalığı' olarak da bilinen epilepsi, kendini epileptik nöbetler ile de göstermektedir. Epileptik nöbet gerçekleştiğinde hastada geçici bilinç kaybı da olmaktadır. Kişinin tek bir nöbet geçirmesi, epilepsi hastası olduğu anlamına gelmez. Bu tür çalışmaların vatandaşlarımıza bilgi aktarmamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.