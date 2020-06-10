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Erdoğan Yeşilyurt, 5 yıl daha Sivasspor'da

DG Sivasspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.


Sivasspor, başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı sporcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı. 2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek futbolcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. 26 yaşındaki sporcumuz bugün kulüp tesislerimizde Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. 2018-2019 sezonunda kadromuza kattığımız Erdoğan, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formamızı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı. Erdoğan Yeşilyurt'u tebrik eder, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" denildi.

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