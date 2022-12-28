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Erkan Özdamar 5. kez Sivasspor'un maçını yönetecek

Sivasspor-Galatasaray maçının orta hakemi olarak atanan Erkan Özdamar, kırmızı-beyazlı takımın 5.

kez maçını yönetecek.


Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Erkan Özdamar, Sivasspor'un 5. kez maçını yönetecek. Hakem Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı geride kalan 4 müsabakada Sivasspor 1 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı. 1 karşılaşma ise mağlubiyetle sonuçlandı.


Özdamar bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Erkan Özdamar'ın yönettiği maçta son olarak bu sezon sahasında Hatayspor ile karşılaşmıştı.


Erkan Özdamar'ın yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:


Sivasspor: 2 - Denizlispor: 2


Yeni Malatyaspor: 0 - Sivasspor: 1


Altay: 1 - Sivasspor: 1


Sivasspor: 1 - Hatayspor: 2

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