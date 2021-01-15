Erkeklerde daha sık görülüyor, kısa sürede tedavisi mümkün

Dr. Ayhan Koyuncu, halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen hastalığın erkeklerde daha sık görüldüğünü belirterek, kesi olmadan uygulanan ve iyileşme süreci kısa olan tedavi hakkında bilgiler verdi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ayhan Koyuncu, kıl dönmesi ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koyuncu, kıl dönmesinin erkeklerde daha sık görüldüğünü belirterek, “Halk arasında kıl dönmesi diye isimlendirilen hastalık kuyruk sokumunda şişlik, ağrı, bir ya da birkaç delik ve bu deliklerden akıntı şeklinde karşımıza çıkar. Bazen apseleşip çok ciddi ağrı, kızarıklık ve ateş gibi enfeksiyon bulguları olabilir. Daha çok erkelerde olmaktadır. Oturan kişilerde, sürücülerde, şişmanlarda, ailesinde bu hastalık bulunanlarda daha sık görülmektedir. Özellikle kıllı, uzun süre oturmak zorunda kalan erkekler risk altında. Türkiye'de sık görülen bir hastalık'' şeklinde konuştu.

Kesi olmadan yapılan tedavi ile hastalar normal yaşamına 1 günde dönebiliyor

Dr. Ayhan Koyuncu, tedavinin kesi olmadan yapıldığını dile getirerek, “Son yıllarda ameliyatsız kıl dönmesi tedavisi olarak bilinen mikrosinüzektomi ile küçük bir kesi ile içerdeki kılların ve iltihabın olduğu kist bölgesinin çıkartılması ve bu bölgeye diot lazer uygulanması ile mühürlenmesi seçkin bir tedavi olarak yerini almıştır. Bu tedavide diğer açık ve kapalı ameliyatlarda olduğu gibi büyük kesiler kuyruk sokumunda estetik olmayan kesi izleri vs. olmamaktadır ve hasta konforu en yüksek düzeydedir. Hastalar belden uyuşturularak ameliyat edilmekte ve hastanede bir gece kalıp ertesi gün taburcu olmaktadır. Ayrıca pansuman gerekmemekte ve hasta normal hayatına hemen dönebilmektedir'' dedi.

Ameliyat ile tedavi iyileşme sürecini uzatıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ayhan Koyuncu, ameliyat ile yapılan tedavinin iyileşme sürecinin 2 aya kadar uzadığını söyleyerek,“Hemoroid, lazer tedavisi ile de kolaylıkla çözüme kavuşturulabiliyor. 1'inci ve 2'inci derece hemoroidlerde, hafif şekilde oluşan basur memelerini söndürmede kullanılıyor. 3'üncü ve 4'üncü derece hemoroidlerde, daha da büyümüş basur memelerini ameliyat esnasında kesmek için kullanılıyor. Lazer ışını 90 dereceye kadar ısı taşıyan bir alet ile yapılıyor. Dokuya uygulandığı anda pişme meydana geliyor. Lokal anestezi ya da uyutularak saç telinden biraz kalın lazer teliyle hemoroid memelerine girilerek uygulanıyor. Isınan hemoroid memesinde 2-4 milimetre derinlik ve 6-8 milimetre genişliğinde doku hasarı oluşuyor. Ağrı sinirlerinin bittiği alanda çalışıldığı için hasta bu yanmayı hafif hissediyor. Bir günlük istirahat yeterli. Ameliyatı ile yapılan tedavi tekniklerinde ise 2 aya varan süreçte istirahat gerekebiliyor. Çünkü yapılan kesik alanın iyileşmesi zaman alıyor'' ifadelerini kullandı.