Erozyonu önlemek için yapılmıştı, bugün ortaya bu manzara çıktı

Sivas'ın Ulaş ilçesi Yazıcık köyü sakinlerinde desteği ile erozyonu önlemek için belli bir bölgeye dikilen fidanlar büyüyüp ormana dönüşünce ortaya ilginç bir manzara çıktı. Bozkırın ortasındaki orman dikkat çekiyor.

Ulaş ilçesine 59 kilometre uzaklıkta bulunan Yazıcık köyü, bozkırı adeta yeşile boyayan ormanıyla dikkat çekiyor. Köy sakinlerinin destek vermesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yazıcık Erozyon Kontrolü Proje Sahası kapsamında binlerce ağaç toprakla buluştu. Yaklaşık 15 yılın geçmesinin ardından büyüyen ağaçlar adeta bozkırı ormana dönüştürdü. Birçok kişinin görünce şaşırdığı ormanlık alan drone ile de havadan görüntülendi.

Görenler şaşırıyor, komşu köyler de istiyor

Köy sakini Halim Duman, bozkırın ortasında ormanlık alanı görenlerin şaşırdığını ifade ederek, “Bu ağaçlar dikileli 15 yılın üzerinde oldu ve hala da dikiliyor. 2020 yılının Eylül, Ekim aylarında tekrardan dikildi. Şu anda büyüyenler güzel. Gönüllü olarak mera arazimizi verdik. Geçmişte memnun değildik tabi ama ağaçlar yetiştikçe güzelleşiyor. Biraz yaylım sıkıntısı çektik. Ama şimdi de yetişen o ağaçların tel örgülerinin kalkacağını söylüyorlar, yaylıma açılacağını söylüyorlar. Burayı görenler ‘Siz mi verdiniz. Nasıl verdiniz. Nasıl Yapıldı' diye soruyorlar, şaşırıyorlar. Şimdi de bunu görünce komşu köylerden ağaç dikilmesi için arazi vermek isteyenler var” dedi.

Köy sakinlerinden Necati Duman ise köylü olarak ağaç dikilmesi için destek verdiklerini belirtti.