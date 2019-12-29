Ersan Parlatan: “Aleyhimize olan kararlar oldu”

Süper Lig'in ilk devresinin son haftasında Göztepe deplasmanda DG Sivasspor'a 1-0 yenildi. Maç sonu konuşan Göztepe yardımcı antrenörü Ersan Parlatan, “Sadece hakemlerin bu doğrultuda etki altında kalmamasını diliyoruz. Çoğu zaman bu ortak toplarda, dönen toplarda uzak ayrıntı bu ama çoğu zaman bizim aleyhimize olan kararlar oldu. Çabuk çıkmamızı engelledi. Biz yine de bu duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe yardımcı antrenörü Ersan Parlatan, Sivasspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Parlatan, maçın hakemine verdiği kararlardan dolayı serzenişte bulunarak, “Sivasspor'u tebrik ediyoruz 1-0 bizi yendiler ve galip geldiler. Zaten lider olduklarından dolayı da iyi bir ilk devre geçirdiler. Bunu burada bugün de ispatladılar ama maçın devamına gelmeden önce şunu da belirtmek gerekiyor ki biz teknik ekip olarak teknik direktörümüz doğrultusunda yedek kulübesinde gayet sakin kalıp hakemin kararlarına saygı duyuyoruz. Her türlü futbolu güzelleştirmek için belli bir ölçüde saygı duyuyoruz. Bugün çoğu pozisyonda topu kaptığımız zaman aynı şeyi yan taraftan göremedik. Bu suçlamak adına değil. Sadece hakemlerin bu doğrultuda etki altında kalmamasını diliyoruz. Çoğu zaman bu ortak toplarda, dönen toplarda uzak ayrıntı bu ama çoğu zaman bizim aleyhimize olan kararlar oldu. Çabuk çıkmamızı engelledi. Biz yine de bu duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Her zaman hakemlere destek olacağız. Israrımızı bir şekilde belli ölçüde tutacağız ki bu futbolu güzelleştirelim, hakemin işini kolaylaştıralım” dedi.

“Mücadele gücü çok yüksekti”

Yardımcı antrenör Parlatan, maçta mücadele gücünün yüksek olduğunu ifade ederek, “Maça gelince mücadele gücü yüksek bir maçtı. İki ceza sahası arasında oynanan bir futboldu. Çok az duran toplar oldu, çok az korner oldu. Mücadele gücü yüksek bir maçtı. Pozisyon zenginliği azdı. İki takımda çok net iyi futbol sergileyemese de mücadele gücü çok yüksekti. O yüzden iki takımı da tebrik ediyoruz. Biz Göztepe olarak Sivasspor'u aldığı 3 puandan dolayı tebrik ediyoruz” ifadesini kullandı.