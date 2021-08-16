Ersan Parlatan: “Deplasmanda galip gelmek önemli”

Takımımız gerçekten takım savunmasını çok iyi yaptı” dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, “Zaman zaman iyi futbol oynadık. Topu elde ettiğimiz zaman pas mesafelerinde, pas açılarında hakim kalabildiğimiz zaman iyi işler yaptığımız bir görüntü sergiledik. Bunu 90 dakikaya yayamadık ama genel alamda bunu arzuladık, bunu sahaya yansıtmak istedik. Belki maçın ilk devresinin son 15 dakikasında bu düzenden biraz koptuk, biraz uzaklaştık. Burada Sivasspor'un hücum geçişlerinde etkili olan bir takım var. Neticede oyun dengeliydi. Her iki takım da birbiri için tehdit oluşturdu. Futbolda bazen böyle hatalar sonucu belirleyebiliyor. Bizim adımıza şanslı bir durumdu. Burada, deplasmanda 1-0 galip gelmek bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Sivasspor Avrupa kupalarında 4 maç yaparak belli bir ritmi yakalamış bir takım. Başarılı olmuş bir takım. Bizim için sezonun ilk maçında bu bir dezavantajdı. Ama bu sahada görülmedi. Dengeli bir oyun oldu. Takımımız gerçekten takım savunmasını çok iyi yaptı. Hep birlikte savunduk, kompakt bir oyun sergiledik. Zaman zaman oyunu domine ederek hızlı hücum geçişlerinde etkili olmaya çalıştık. Neticesinde galip geldik” diye konuştu.