Ersel Uzgur: "Kim ağlarsa bir hafta sonra hakemler onun yanında oluyor"

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzgur, Antalyaspor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek, "Kim ağlarsa bir hafta sonra hakemler onun yanında oluyor. Biz de üst üste buna maruz kalmaktan sıkıldık. İlgililer herhalde bunu takip ediyordur" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı ekipte teknik sorumlu Ersel Uzgur, düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Üç puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Uzgur, "Oyunun ilk bölümünde istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok fazla pas hatası yaptık, rakibe şans tanıdık. Oyunun ikinci bölümünde tempoyu yükselttik. İstediğimiz pozisyonları bulduk, gol attık. Daha fazla da goller atabilirdik. Son bölümde istediğimiz tempoyu yakaladık ama Antalyaspor kadar hakemin de katkılarıyla tempomuz zaman zaman düştü. Bu yapmış olduğumuz mücadeleden olumlu ve olumsuz yönleri analiz edip bundan sonra daha iyi maçlar çıkarmak için çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Hakem Cüney Çakır'ın yönetimini eleştiren Uzgur, "Kim ağlarsa bir hafta sonra hakemler onun yanında oluyor. Biz de üst üste buna maruz kalmaktan sıkıldık. İlgililer herhalde bunu takip ediyordur" diye konuştu.