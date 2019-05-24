İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ersel Uzğur: “Tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir iş çıkarttık ”

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında şampiyon Galatasaray’ı evinde 4-3 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Sorumlu Ersel Uzğur, Sivasspor’da bulundukları 23 haftada tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir iş çıkarttıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray'ı evinde 4-3 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Sorumlu Ersel Uzğur, Sivasspor'da bulundukları 23 haftada tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir iş çıkarttıklarını söyledi.


Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uzğur, “Maça şok bir golle başladık. Bu moralimizi bozsa da ilerleyen dakikalarda gol olabilecek 3-4 pozisyona girdik. İyi oynamaya başladık ama hemen adından ikinci golü yedik. Oyuncularımız sağ olsunlar maçı bırakmadılar. Sonuna kadar mücadelelerine devam ettiler. 2-2'yi bulduk. İkinci devre aynı tempoyu devam ettirip istediğimiz golleri bulduk. Taraftarımıza son hafta galibiyetle veda ettiğimiz için sevinçliyiz. Oyuncularımızı kutluyoruz. Burada bulunduğumuz 23 haftada, sakatlık, ceza ve kadro darlığına rağmen orta sıralarda bitirdik. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Burada Avrupa'ya giden bir takımın hocası olarak konuşmak isterdim. Yine de iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.