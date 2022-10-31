Erzincan Emniyet Müdürü Kurt'un acı günü

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un babası Sivas Zara Eski Belediye Başkanı Aydın Kurt son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı rahatsızlık sonucu bir süredir tedavi gören Kurt, 83 yaşında hayatını kaybetti. Anavatan Partisi'nden 1984-1999 yılları arasında üç dönem Zara Belediye Başkanlığı görevini yapan Kurt için Zara Belediye binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni sonrası Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, taziyeleri kabul etti. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kurt'un cenaze törenine; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas il protokolü, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile çok sayıda seveni katıldı. Düzenlenen törenin ardından Mehmet Akif Ersoy Camisi önüne getirilen Kurt'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ahmetağa çiftliğindeki aile kabristanında toprağa verildi.