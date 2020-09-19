Erzurumspor ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-DG Sivasspor maçı öncesi iki takım arasında dostluk rüzgarları esti.

Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak olan maç öncesi iki takım dostluk mesajları verdi.

Erzurumspor sosyal medya hesabından, şehre ayak basan Sivasspor'a hoş geldin mesajı yayımladı. Erzurum temsilcisi, paylaşımında Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nin yer aldığı videoyu paylaşarak, “Vatan vatan diyerek erdik de Dadaş olduk. Hoş geldiniz Sivasspor Kulübü” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bu mesajına Sivasspor'un cevabı ise; “Hoş bulduk Erzurumspor. Dadaşlar diyarında olmaktan mutluluk duyuyoruz” oldu.