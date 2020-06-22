Sivas'ta uzun süredir beklenen Esentepe kentsel dönüşüm projesi başlıyor.

Sivas'ta yıllardır üzerinde konuşulan ve merakla beklenen Esentepe kentsel dönüşüm projesi hayata geçiyor. Konuyla ilgili Sivas Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada projede ilk olarak rezerv alanda bulunan pay hatalı parseller tespit edilerek tapuların düzeltildiğini belirtilip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak rezerv alanının yapım ihalesi süreci tamamlandığı, riskli alanın bitişiğinde bulunan Rezerv Yapı Alanı için yapım ihalesi gerçekleştirildi açıklandı.

Yatay mimari ile inşa edilecek

Yapılan açıklamada projenin yatay mimari ile inşa edileceğini ifade edilip, “Yatay mimari anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil edecek olan proje kapsamında ilk etapta Rezerv Yapı Alanındaki kamuya ait parsellerde 480 konutluk 20 bloğun yapımına başlanacak. 15 Haziran 2020 tarihi itibarıyla ihale edilen proje 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşmaktadır. 20 hektarlık ‘Rezerv Yapı Alanı'na, 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplamda 1328 adet konut yapılacak. İlk etapta yapılacak olan 480 konutun ise yakın zamanda temellerinin atılması planlanıyor. Sivas Belediyesi tarafından yapılacak olan 18. Madde İmar Uygulaması tamamlandığında, Rezerv Yapı Alanındaki diğer konutların arsa sahipleri tarafından yapılabilmesinin önü açılmış olacak. İhtiyaç veya talep olması durumunda ise Belediye tarafında da yapılabilecek. Rezerv alan içerisinde; Cami, Sağlık Merkezi, Okul, Yeşil Alan Ve Belediye Hizmet Alanı gibi sosyal donatıların yanı sıra her konuta ait otopark ve konut adaları içerisinde kendilerine ait yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları da yer alacak. Rezerv alanın bitişiğindeki 77,5 hektarlık kentsel dönüşüm alanı (Riskli Alan) için ise hazırlanan imar planı ve proje çalışmaları tamamlandı. Kısa süre içerisinde bakanlık onayına sunulacak olan projeye onay verilmesinin ardından söz konusu bölge için vakit kaybetmeden çalışmalar başlatılarak hak sahiplerinin beğenisine sunulacak” denildi.