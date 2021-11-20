Eşi benzeri yok, ziyaretçiye hasret

Sivas'ın Alacahan köyünde bulunan 850 yıllık kervansaray ismini alaca taşlarından alırken, ziyaretçi azlığı nedeniyle sadece ziyaretçisi geldiğinde açılıyor.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde bulunan tarihi Alacahan Kervansarayı, mimari özellikleri ile dikkat çekiyor. Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat tarafından 1150-1180 yıllarında yaptırılan kervansaray, han, cami ve surlardan oluşuyor. İsmini ise siyah ve beyaz taşların oluşturduğu alaca görünümünden alıyor. Anadolu'da ki diğer han ve kervansaraylardan farklı olan Alacahan'ın neden bu şekilde inşa edildiği ise tam olarak bilinmiyor. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi kervansaray, şu günlerde geçmişin şaşalı günlerinden çok uzak. Bir dönemler Alacahan köyü bölgenin önemli merkezlerinden birisiyken sürekli göç vererek köy statüsüne kadar geriledi. Selçuklunun en değerli eserlerinden birine ev sahipliği yapan köy göç vermeye devam ediyor. Tarihi Kervansaray ise ziyaretçiye hasret. Sürekli ziyaretçisi bulunmadığı için müzeye dönüştürülen han, sadece ziyaretçi geldiğinde açılıyor.

Ziyaretçi gelirse açılıyor

Alcahan Muhtarı Mehmet Çolak, tarihi Kervansaraya ziyarette gelen vatandaşlara hizmet verdiklerini belirterek, “Bulunduğumuz yer Selçuklu zamanından kalma. Tarihini bilmiyoruz ama Osmanlı zamanında tadilat görmüş, 2007 senesinde de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce de tekrar tadilat gördü. İçini turizme açtık eski tarihi bu yörelerin kullandıkları eşyalar var. Tarihi el dokuma halılar, kilimlerimiz var. Onlar bizim belediye dönemimizde kaldı bizde üstüne ilave ettik gelen hemşerilerimize tarihlerini gösteriyoruz. İsteyene de Osmanlı tuğralarından hediye ediyoruz. Ziyaretçimiz baya çok biz bir ara eleman sıkıntısı yaşadık bizde kapattık. Sayın valimiz yeni bir eleman verdi, 1 ay oldu. Ziyaretçimiz geldiği zaman açıyoruz vatandaşımıza hizmetimizi sunuyoruz” dedi.