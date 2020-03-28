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Eski eşi gelene kadar intihar girişiminden vazgeçmedi

Sivas’ta kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs eski eşi gelene kadar vazgeçmedi.

Sivas'ta kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs eski eşi gelene kadar vazgeçmedi.



Olay, saat 19.00 sıralarında kent merkezi Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Yukarıtekke kayalıklarında meydana geldi. Kayalıklara çıkarak intihar etmek istediğini söyleyen 35 yaşındaki S.K.'yı fark eden vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K. polis ekiplerine eski eşinin gelmesini istediğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri şahsın eski eşine alarak olay yerine getirdi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabalarının ardından eski eşin olay yerine gelmesi ile S.K. intihardan vazgeçti. Baygınlık geçiren şahıs, hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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