Eskrim Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “U10, U12, U14 Epe, Flöre, Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası”, 34 ilden bin 500 sporcunun katılımıyla 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda başladı.

Sivas'ta düzenlenen ve 9 gün sürecek olan Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporcular ve ailelerin katıldığı açılış törenin ardından başladı. Açılışta konuşma yapan Vali Ayhan, kongrenin 100. yılını güzel bir şekilde kutladıklarını ifade ederek, “Gençlik Spor Bakanlığımızın Sivas'a çok büyük katkıları oldu. Oryantiring Türkiye Federasyonu şampiyonasını ilimizde yaptık. Floor Curling Şampiyonası yapıldı. Şimdi de Eskrim Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. Daha birçok şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. bin 500'e yakın sporcumuz burada. Türkiye'nin dört bir tarafından sporcular geldi. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Salih Ayhan, temsili olarak bir sporcu ile karşılıklı eskrim oynadı. Sporcular ise, rakipleriyle kıyasıya yarışarak dereceye girebilmek için ter döktü.

Şampiyonaya çeşitli illerden katılan sporcular ise, hedeflerinin birincilik olduğunu söyleyerek çok heyecanlı olduklarını ifade ettiler. Şampiyona 4 Temmuz Perşembe günü son bulacak.