Esnafa İŞKUR teşvikleri anlatıldı

Sivas'ta Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından esnaf teşkilatına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin girişimleri neticesinde esnafların istihdam ve işbaşı eğitim programlarından daha fazla faydalanmalarını sağlamak amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda 'İŞKUR 2018-2020 Yıllarını Kapsayan İstihdam Teşvikleri Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı.

SESOB Başkanı Beşir Köksal, esnaf ve sanatkarların zor durumda olduğunu, giderlerini karşılamakta zorlandığını belirterek, İŞKUR desteklerinin hem esnafa hem de istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

İstihdam teşvikleri ve uygulamaları hakkında bilgi veren İŞKUR Şube Müdürü Ömür Ungan, oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine sigortalı işçi çalıştıran işyerlerinin işbaşı eğitim projesi ve ilave istihdam teşvikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İşverenlerin bu teşviklerden faydalanmalarını isteyen Ungan,"Projeden faydalanmak isteyen esnaflara uygulanacak en önemli şart, çalıştırılacak kişinin birinci ve ikinci derece yakını olmamasıdır. Program süresi olarak en az üç ay en fazla ise 9 ay olmak üzere sektöre göre değişiklik arz etmektedir. İşyerlerinde en az iki kişi çalıştıran bütün özel sektör işverenler bu desteklerden faydalanabilir. Kurumuzun ilave istihdam destekleri 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecektir. Diğer desteklerimiz ise devam ediyor." diye konuştu.