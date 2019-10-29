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Esnafı tek tek gezerek Türk bayrağı hediye ettiler

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Ülkü Ocağına mensup gençler Cumhuriyetin 96.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ülkü Ocağına mensup gençler Cumhuriyetin 96. Yıl dönümü dolayısı ile ilçe esnafına Türk bayrağı hediye ettiler.


Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şarkışla Ülkücü ocakları tarafından, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile düzenlenen etkinlikte Türk bayrağı dağıtıldı. Ülkü ocağına mensup gençler esnafı tek tek ziyaret edip Türk bayrağı hediye etti. Gençler bayrakları öpüp anlına götürüp teslim ederken bayrakları teslim alan esnafta bayrakları öperek teslim aldı.

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