Et çektirirken kasapları tercih edin

Sivas Yiyecek Maddesi Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, 11 Ağustos'ta idrak edilmeye başlanacak olan Kurban Bayramı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bayram dönemlerinde hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Akgül, “Hijyen ve sağlık ortamlarından yoksun olan yerlerden uzak durularak mahalle aralarında, hijyen olmayan, sağlıksız koşullarda et çektirilmemelidir. Bu konuda yetkili olan kasaplar tercih edilmelidir. Böylece halkımız kendi sağlıklarını koruma altına almış olacaklardır” dedi.

Kurban etlerinin sağlıklı koşullarda kesilmesinin şart olduğunu söyleyen Akgül, “Etler hayvanın uygun yerlerinden yağlı kısımları ayrılarak parçalanmalıdır. Kurban etini hemen buzdolabına koymayınız. Ya da sıcakken üzerini streç ile kapatmayınız. Etiniz bozulur ve küflenir. Küflenmiş ve üzeri yeşillenmiş etleri asla yemeyiniz. Kurban etini temiz kaplarda azami 2-3 saat dinlendiriniz. Soğuyan etleri farklı boyutlarda hazırladığınız buzdolabı poşetleri ile muhafaza edip derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Etler derin dondurucuda -18 derecede uzun süre saklanabilirken, buzdolabında -2 derecede bir hafta saklanabilir. Kesilen kurbanın etini ilk gün yemeyiniz. Etiniz istediğiniz lezzette olmaz” şeklinde konuştu.