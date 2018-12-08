Ev, ağıllar ve 1,5 milyon liralık tarım malzemesi kül oldu

Sivas'ta pancar ekimi yapan çiftçinin tarım malzemelerini bıraktığı depoda çıkan yangında yaklaşık 1,5 milyon liralık zarar meydana geldi. Kundaklama şüphesinin olduğu yangın sonrası mağdur olan çiftçi yetkililerden yardım bekliyor.

Yangın, 6 Aralık günü Sivas merkeze 39 kilometre uzaklıkta bulunan Gözmen ve Kartalca köyü arasındaki ev ve ağılların bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yanalak köyünden Gözmen köyüne pancar ekimi için gelen evli ve 4 çocuk babası Hatip Ali Yıldız (38) hasadı bitirdikten sonra sulamada kullandığı boruları ve diğer tarım aletlerinin köydeki Doğan Kekeçoğlu'na ait evin ve ağıllarının bulunduğu yere depoladı. Yaklaşık 1,5 milyon liralık tarım malzemesinin ve sulama borularının bulunduğu alanda 6 Aralık akşamı yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Şarkışla Belediyesine ait itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altında aldı. Yangında, bölgede bulunan ev ve ağıllar zarar görürken 1,5 milyon lira değerindeki pancar sulamada kullanılan tarım malzemesi zarar gördü. Bölgede elektriğin olmaması nedeniyle kundaklama ihtimali üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"1,5 milyon lira zararım var"

Yangın sonrası 1,5 milyon liralık zarara uğrayan çiftçi Hatip Ali Yıldız, "Ben burada pancar ekiyorum. Pancar çiftçisiyim. Sezonu kapattık malzememizi arkadaşımız Doğan Kekeçoğlu'nun yerine yerleştirdik 20 gün önce. Bir gece adam geldi yaktı, gitti. Yangın sırasında ben köydeydim. Borularımın yandığını söylediler. Çıktım geldim ki bütün borularım yanmış, bir şey yapamadık. Tanklarım, karavanam, borularım hep yandı. Doğan ağabeyin ağılı ve evi hep yandı. Bu resmen kundaklama, zararımız yaklaşık 1,5 milyon. Burada elektrik yok. Sebepsiz bir yangın olmaz. 40 dakikada yandı diyorlar, 40 dakikada bu kadar malzeme yanmaz. Çok mağdur durumdayım" dedi.

"Yangını balkonda gördüm"

Ev ve ağılların sahibi Doğan Kekeçoğlu ise, "Akşam Sivas'tan geldim. Evden balkonda bakınca buranın yandığını gördüm. Bizim olarak da bilmedik başkasının diye geldik. Baktık ki borular tutuşmuş. İtfaiyeyi aradım. Büyük bir kayıp, milli bir servet gitti. Ben de burayı yeni aldım. İkimiz de mağdur durumdayız" şeklinde konuştu.