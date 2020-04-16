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Ev hanımları cerrahi kıyafet için kolları sıvadı

Sivas’ın Gürün ilçesinde ev hanımları hastanenin ihtiyacı olan cerrahi kıyafetlerin dikimi için seferber oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde ev hanımları hastanenin ihtiyacı olan cerrahi kıyafetlerin dikimi için seferber oldu.


Sivas'ın Gürün ilçesinde Devlet Hastanesinde ihtiyaç duyulan cerrahi kıyafetlerin dikimi için ilçedeki ev hanımları seferber oldu. Gürün Kaymakamlığı öncülüğünde ev hanımları ve usta öğreticiler, İlçe Halk Eğitim Merkezinde, cerrahi kıyafet üretimine başladı. Üretilen kıyafetler ilçe devlet hastanesi ve çevre ilçelerindeki hastanelerde değerlendiriliyor.

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