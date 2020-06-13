Evcilleştirmek istediği yavru kurt elinden alındı

Sivas'ta bir hayvan sever tarafından evcilleştirilmek istenen yavru kurt elinden alınarak bir kliniğe teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ta bir kişinin yavru bir kurt beslediği ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekipleri, kırsalda bulduğu yavru kurdu evcilleştirmek isteyen hayvan severe ulaşıp, kurdu elinden aldı. Yavru kurt, bakım ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Kayseri'de bulunan bir hayvan kliniğine teslim edildi. Burada yapılacak yaban hayatına alıştırma eğitiminin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.