Evde cansız bedenleri bulunmuştu, son yolculuklarına uğurlandılar

Kayseri'de eşinin baltayla öldürülmesi olayına şahit olan koca kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti, yaşlı çift son yolculuklarını uğurlandılar.

Olay geçtiğimiz gün Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde'de bulunan bir müstakil evde meydana geldi. İddialara göre 73 yaşındaki Emine Topçu kocası Abdülmüttalip Topçu'nun kardeşi A.R.T. tarafından baltayla öldürülmüş, olaya şahit olan yatalak eşi Abdülhamit Topçu ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili şüpheli olarak Abdülhamit Topçu'nun kardeşi A.R.T. gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hayatlarını kaybeden yaşlı çift otopsi işlemlerinin ardından son yolculuklarını uğurlanacakları Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirildi. Muhsin Yazıcıoğlu Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazına Şarkışla Kaymakam Vekili ve Gemerek Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, siyasi parti ilçe başkanları, vatandaşlar ve yakınları katıldı. Yaşlı çift namazın ardından Yıldırım mezarlığına defnedildi.