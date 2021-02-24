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Evde kumar oynayan şahıslara 37 bin 273 lira ceza kesildi

Sivas’ta kiraladıkları evde kumar oynayan 15 kişiye 37 bin 273 lira ceza kesildi.

Sivas'ta kiraladıkları evde kumar oynayan 15 kişiye 37 bin 273 lira ceza kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Afyon Sokak'ta kumar oynandığını bilgisini aldıkları bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 şahıs evde kumar oynarken yakalandı. Şahıslara, kumar oynamaktan, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket etmekte, maske takmamaktan ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 37 bin 273 lira ceza uygulandı. Öte yandan evi kiralayan şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

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