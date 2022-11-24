Evde sağlık hizmeti alan emekli öğretmen unutulmadı

Sivas'ta sağlık çalışanları evde sağlık hizmeti alan emekli öğretmenin Öğretmenler Günü'nü unutmadı

Sivas kent merkezinde yaşayan ve 1993 yılında emekli olan Sınıf Öğretmeni Bilengül Altuntaş (76) bir süredir Sivas Numune Hastanesi Evde Sağlık Hizmetlerinden faydalanıyor. Hastaneye gitmekte zorlanan ve evinde yalnız yaşayan emekli eğitimci talebi üzerine sağlık çalışanları tarafından evinde tansiyon ve kan tahlili gibi kontrolleri yapılıyor. Bugün de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de unutulmayan Altuntaş'ın hem kontrolü yapıldı hem de çiçek takdim edilerek Öğretmenler Günü kutlandı. Bu duruma çok sevinen Altundaş, bu özel günde sağlık çalışanlarının kendisini ziyaret etmesine çok sevindiğini söyledi.

“Aşırı derecede duygu yüklüyüm, huzur içerisindeyim”

Bilengül Altuntaş, sağlık çalışanlarının kendisini bu özel günde yalnız bırakmadığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Ben evde tahlillerimi yaptırıyorum. Evde kan ve idrar tahlilleri yaptırıyorum, gerekirse ilaçlarımı yazıyorlar. Kan verdikten sonra hemen ararlar duruma göre beni uyarırlar. Beslenmeme dikkat ediyorum, ilaçlarıma dikkat ediyorum. Huzurluyum, mutluyum şuanda aşırı derecede duygu yüklüyüm, huzur içerisindeyim. Siz yeterli biriktirmesini bilin, her şeyin bir dönüşü oluyor. Ben çok sevindim, çiçek için değil. Beni ziyaret ettikleri ve bu güzel günde beni yalnız bırakmadıkları için çok mutlu oldum. Bu devirde bu güzellikleri yaşamak çok zor” dedi.

Kamu Hastaneleri Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Sivas İl Koordinatörü Sevgi Ocak Divarcı, ekiplerin emekli öğretmeni sık sık ziyaret ettiğini söyleyerek, “Ekiplerimiz hastayı sık sık ziyaret etmeye geliyor. Bugün Öğretmenler Günü için ziyaret ettik. Evde kan tahlilleri yapılıyor, nakil gerekirse nakil yapılıyor ama şimdiye kadar ihtiyacı olmadı. Herhangi bir ihtiyacı var mı diye normal ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bizim için çok özeldi, biz çok mutlu olduk. Karakter olarak ta farklı olduğu için onun tecrübelerinden faydalanmış olduk, bilgiler verdi bize. Biz çok mutlu olduk” diye konuştu.