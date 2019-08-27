Evde sağlık hizmetleri 22 ekiple yürütülüyor

Mesut Acıöz, evde sağlık hizmetleri kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Evde sağlık hizmetleri uygulaması çerçevesinde başında doktor bulunan bir koordinatörlüğün yer aldığını söyleyen Dr. Acıöz, bu koordinatörlükte 22 ekibin görev yaptığını ifade etti. Bu ekiplerin 4'ünün merkezde, 18'inin ise ilçelerde faaliyet gösterdiğini belirten Dr. Acıöz, evde sağlık hizmeti alan hasta sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Acıöz, “Evde sağlık hizmetleri kapsamında başında doktor bulunan bir koordinatörlüğümüz var. Bu koordinatörlüğümüzde 22 ekip çalışıyor. Bu ekiplerden 4 tanesi merkezde, 18 tanesi ilçelerde. Şarkışla ve Suşehri'nde çift ekip bulunmakta. Her 250 hasta için bir ekip olarak planlanmış durumda. Hasta sayımız her geçen gün artmaktadır. İl dışından gelen Sivaslılar nedeniyle yazları özellikle artmaktadır. Temmuz 2019 itibariyle toplam kayıtlı hasta 2 bin 269, son ay takip edilen hasta bin 147, son ay ziyaret sayısı ise 2 bin 296'dır” dedi.

Evde sağlık hizmeti alan kişilere verilen hizmetler hakkında da bilgiler veren Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Acıöz, “Evlerine gidilen hastalara enjeksiyon, yara bakımı, pansuman, sonda takımı hizmetleri verilmekte. İğneleri ve ilaç tedavileri sunulmakta. Ayrıca Suşehri'nde ve Sivas'ta diş hizmetleri sunulmakta. Hastalarımızın diş tedavisi evlerinde yapılabilmekte. Yürüyemeyen, hareket kısıtlılığı olan, ameliyattan çıkmış olan veya hastaneye gidip gelmekte problem yaşayan hastalara evde sağlık hizmeti verilmekte. Ayrıca bu şekilde yürüyemeyen hastalara hastane tedavisi yapılması gerekiyorsa hastaların taşınması için nakil hizmeti de verilmekte. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.