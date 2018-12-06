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Evden cephane çıktı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Koyulhisar ilçesinde bir evde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Eve yapılan operasyonda 3 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği, 96 adet av tüfeği fişeği, 51 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 2 adet boş şarjör ve bakım kiti, 1 adet jop ve 7 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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