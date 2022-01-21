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Evden hastaneye gitmek için yola çıkıp, ambulansla hastaneye vardılar

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde tedavi amaçlı hastaneye gitmek için evlerinden çıkan üç kişi yolda kaza yapınca ambulansla hastaneye ulaştırıldılar.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tedavi amaçlı hastaneye gitmek için evlerinden çıkan üç kişi yolda kaza yapınca ambulansla hastaneye ulaştırıldılar.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kızılırmak köyü yolunda meydana geldi. Tedavi amaçlı hastaneye gitmek için bindikleri araçla köyden ayrılan A.A., H.Ö.T. ve M.T., yolda kaza geçirdi. A.A.'nın kullandığı, 58 ET 012 plakalı Renault marka otomobil buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kanalda su bulunmaması ihtimal bir faciayı önledi. Yaralanan A.A., H.Ö.T. ve M.T ambulansla Şarkışla devlet hastanesine nakledildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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