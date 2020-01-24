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Evine dönen gaziye ziyaretçi akını

SİVAS (İHA) – Suriye’de PKK ve YPG unsurlarıyla girilen çatışmada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Tolunay Çelikten’e evinde ziyaretçi akını.

SİVAS (İHA) – Suriye'de PKK ve YPG unsurlarıyla girilen çatışmada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Tolunay Çelikten'e evinde ziyaretçi akını.


Suriye'de PKK ve YPG unsurlarıyla girilen çatışmada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Tolunay Çelikten, GATA'da tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan evine dönen Çelikten, ziyaretçi akınına uğradı.


Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman,Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, Çepni Belediye Başkanı Zerener Damlapınar'da Çelikten'i evinde ziyaret etti. Ziyaretçileri ağırlayan baba Doğan Çelikten, Kaymakam Nayman'a hastane süreci boyunca kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.


Uzman Onbaşı Tolunay Çelikten'in ağır yaralanmasının ardından aileyi Urfa'ya Kaymakamlık aracıyla gönderen Kaymakam Nayman, hastanedeki süreci de yakından takip etmişti.

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