Evler tek tek gezilerek dağıtıyor

Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde verilen 1.000 lira tutarındaki sosyal yardım ödemeleri dağıtılmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde verilen 1.000 lira tutarındaki sosyal yardım ödemeleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla ekipler evleri tek tek gezerek teslim ediyor.

Bu kapsamda Sivas il merkezi ve merkeze bağlı köylerde yaşayan 6 bin 352, ilçelerde yaşayan 7 bin 159 toplamda ise 13 bin 512 vatandaşa Emniyet, Jandarma ve PTT personelleri tarafından ikametgâhlarında ödemeler yapılıyor.

Ödemelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.