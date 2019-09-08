Evlerine ulaşmak için 1 kilometre yürüyorlar

Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi Kesik Köprü civarında bulunan 10 hane, tarihi köprünün araç ulaşımına kapanması, yeni yapılan köprü ve devam eden yüksek hızlı tren projesi dolayısı yollarının kesilince yaya kaldı.

Sivas kent merkezi Karşıyaka Mahallesi Kesik Köprü çevresinde yaşayan vatandaşlar, Selçuklu Devleti döneminde yaptırılan 727 yıllık tarihi köprünün araç ulaşımına kapatılmasıyla yaya kaldılar. Evlerine ulaşabilmek için farklı çözümler üreten vatandaşlar, önceleri tüm tehlikesini göze alarak tren yolu hattını kullanmaya başladı. Tren yolu hattında da inşaatın başlaması ile evlerine araçları ile ulaşmaları mümkün olmadı. Araçları ile evlerine gidemeyen yaklaşık 10 hane sakini 300 metre ile 1 kilo metre arasında yürümek zorunda kalıyor. Mahalle halkının tek isteği ise evlerine araçları ile gidebilecekleri bir yola sahip olmak.

Otomobilleri ile evlerine ulaşamadıklarını belirten Nihat Kılıç, “Yollarımız kapandı, bir taraftan hızlı tren güzergahı olduğu için kapattılar. Ön tarafımız ise tarihi köprü olduğu için kapatıldı. Bizim arazilerimize ve evlerimize ulaşabileceğimiz yolumuz yok. Kayınvalidem rahatsızlandı, ambulans buraya gelemedi. Evimize gelebilmek için metrelerce yol yürüyoruz. Daha önceden tarihi köprüyü kullanarak evimizin içine kadar girebiliyorduk. Burası 800 yıllık köprü, 800 yıldır çalışan bir yol burası. Bugün kapattılar burayı. Köprü açılsın ve yeniden kullanalım" dedi.

Tarihi köprüyü kullanmak zorunda olduklarını belirten Tekin Şeyhoğlu ise, “800 yıllık bu köprüyü bizi kullanmaya zorluyorlar. Başka yolumuz yok, yürümek zorunda kalıyoruz. Araba ile hiçbir yerden geçemiyoruz. Bize bir alternatif yol versinler de nereden verirlerse versinler. Araba ile geçecek bir yol versinler bize, başka bir şey istemiyoruz" şeklinde konuştu.