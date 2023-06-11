Evlilik planları yapan nişanlı çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen kaza evlilik planları yapan nişanlı çifti ayırdı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kaza evlilik planları yapan nişanlı çifti ayırdı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kayseri-Malatya karayolu Gürün İlçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Elazığ'ın Maden ilçesinde astsubay olarak görev yapan O.K. yönetimindeki 38 FM 168 plakalı otomobil yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan O.K.'nın nişanlısı Selin Köse olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan O.K. ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.