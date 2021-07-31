Ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştılar

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Türkiye genelinde düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının bölge finali Sivas'ta gerçekleştirildi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından yarışmanın açılış konuşmasını yapan İl Müftü Vekili Ünal Tan, yarışmaya katılan din görevlilerine teşekkür ederek başarılar diledi.

Müftü Vekili Tan; "Bugün ezanımızı gönlümüze huzur ve güven verecek şeklide 8 ilden katılan hocalarımızdan dinleyeceğiz. Allah seslerine kuvvet versin, niyetlerini, samimiyetlerini amaçlarına ve hedeflerine ulaştırsın" dedi.

Bölge finalinde Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray ve Konya il birincileri ter döktü.

Yarışmaya Kayseri ilinden katılan din görevlisi Mehmet Tanrı Över komisyonun değerlendirmesiyle birinci seçilerek Van ilinde yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Diğer taraftan Yozgat'tan katılan Turgay Dıvrak ikinci, Konya'dan katılan din görevlisi Muhammed Apaydın ise üçüncü oldu.

Program sonunda yarışmaya katılan din görevlilerine hediye takdim edildi.