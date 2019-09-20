Faizlerdeki düşüş konuta ilgiyi artırdı

Sivas Emlak Müşavirleri ve Danışmanları Derneği (SEMDER) Başkanı Kerim Çayır, kamu bankalarının konut kredilerindeki faiz oranını yüzde 0,99'a çekmesinin konuta olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Sivas'ta bu yıl Eylül ayından itibaren konut satışlarında artış olduğunu ifade eden SEMDER Başkanı Kerim Çayır, faiz oranlarının düşmesiyle beraber özellikle sıfır konuta rağbetin arttığının altını çizdi.

“Kaporasını veren müşteriler indirimi bekliyordu”

“Son dönemlerde faizlerin indirilmesiyle birlikte konuta olan ilgi arttı” ifadesini kullanan Çayır, “Ağustos sonu ve Eylül ayında taleplerimiz çoğaldı. Özellikle sıfır konutlara bu artış daha fazla yansıdı. Çünkü kaporasını veren veya önden ödemesini yapan müşteriler faiz oranlarındaki indirimi bekliyordu. Dolayısıyla hükümetin de bu uygulaması ile birlikte bu şahıslar bankalara müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirdiler. Bu beklenen bir durumdu. Çünkü inşaat sektörü hem ilimizde hem de ülkemizde bir sekteye uğramıştı. Konutta yığılma, stok fazlası vardı. Bunların eritilmesi ve konut almayı bekleyen müşterilerin taleplerinin karşılanması açısından böyle bir beklenti vardı. Sivas'ta da olumlu yansıdı” dedi.

“Gayrimenkul fiyatları artacak”

Faiz indiriminin Sivas'ta ikinci el konutlara olan ilgiyi de yaklaşık yüzde 50 oranında artırdığının altını çizen Çayır, “İkinci el konutlarda da müşterilerin bir bekleyişi vardı. Faiz oranlarının 1 puan daha inmesi psikolojik olarak insanları etkiliyor. Normalde akla, ‘Faiz oranları düştüğü zaman konut fiyatları artıyor mu?' sorusu geliyor. Şu anda baktığımız zaman böyle bir artış söz konusu olmadı. Yine eski fiyatlar uygulanıyor. Piyasa tam dengine oturduğu zaman gayrimenkul fiyatları artacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her zaman böyle olmuştur ama şu an tam dengine oturmadı” diye konuştu.

“Telefonlarımız çalmaya başladı”

SEMDER Başkanı Çayır, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Talepler var, eskiye nazaran telefonlarımız daha çok çalmaya başladı. Haziran ve Temmuz aylarında durum gerçekten çok kötüydü ama şu anda iyi. Bu oranlar düşerse önümüzdeki dönemde daha iyi olacaktır. Çünkü müteahhit firmaların elinde kalan konutlar ve yapacağı konutlardaki atılım faizlerle çok bağlantılı. Şu an devlet bankalarında 120 ay 0,99 faiz oranı uygulanıyor. Daha önce bu oran yüzde 1,50 bandında seyrediyordu.”