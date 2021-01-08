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Far ile tavşan avlayan 4 şahsa ceza yazıldı

Sivas’ta ekiplerin kontrolleri sırasında farla tavşan avladıkları tespit edilen 4 şahsa cezai işlem uygulandı.

Sivas'ta ekiplerin kontrolleri sırasında farla tavşan avladıkları tespit edilen 4 şahsa cezai işlem uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. Ekiplerin Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde yaptıkları av koruma kontrol faaliyetlerinde gece far ile tavşan avı yapan 4 şahıs yakayı ele verdi. Ekipler, farla tavşan avlayan 4 şahsa cezai işlem uyguladı. Öte yandan 1 adet yarı otomatik av tüfeğine ve 1 projektöre mülkiyeti kamuya geçirmek üzere el konuldu.

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