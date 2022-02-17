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Fatih Karagümrük - Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-DG Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.


Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Çimen ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

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