Fatma Öz'ün katili tutuklandı, cinayetin altından kıskançlık çıktı

Fatma Öz'ün katili Bahri Maraşlı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, Maraşlı mahkemede cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini ileri sürdü.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı. Konu televizyon programına taşındı. Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri Maraşlı katıldığı televizyon programından sonra intihara kalkıştı. Bahri Maraşlı, 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Maraşlı intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu. Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Maraşlı, cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti. İfade üzerine Bahri M. Bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek keşif yapıldı. Yapılan tespitte Öz'ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu.

Maraşlı Gürün İlçe Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından savcılığa gönderildi. Savcılık Maraşlıyı cinayet suçlaması ile mahkemeye sevk etti. Maraşlı mahkemede olay günü Fatma Öz ile konuşmak için Şehitler Tepesine gittiklerini. Kendisine başka bir erkekle görüştüğünü söyleyince tartışarak cinayeti işlediğini ileri sürdü. Maraşlı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.