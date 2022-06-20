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Fayçal Fajr, Al Wehda FC Mekke ile anlaştı

DG Sivasspor’da sözleşmesi sona eren Fayçal Fajr, Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Wahda Mekka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DG Sivasspor'da sözleşmesi sona eren Fayçal Fajr, Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Wahda Mekka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Sivasspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Faslı orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, Suudi Arabistan 1. Lig ekiplerinden Al-Wahda Mekka'ya transfer oldu.


Al-Wahda Mekka kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldığı açıklandı.


Diğer yandan Sivasspor formasıyla 83 maça çıkan Fayçal, 9 gol, 15 asistlik performans sergilemişti.

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