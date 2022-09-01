Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Sivas'ın Kangal ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas- Malatya karayolu Yeşildere mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Malatya'ya düğünden döndükleri öğrenilen davetlileri taşıyan Ayhan Sevin idaresinde ki 44 J 4257 plakalı Ford marka minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya giden M.Ö. idaresinde ki 34 EBE 72 plakalı Mercedes marka kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Öte yandan Kangal Belediyesi ve esnaf Kangal Devlet Hastanesinin bahçesinde bekleyen kazazedelerin yakınlarına yemek ikramında bulundu. Yapılan işlemlerinin ardından hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Ayhan Sevin ile araçta bulunan; Şenay Kızılaslan, Meliha Kızılaslan, Seyit Battalgazi Sevin, Fadime Sarıbaş, Adile İzci ve Hacı Süleyman Kızılaslan'nın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Malatya'ya gittiği öğrenildi.