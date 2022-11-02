İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe - Sivasspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçında hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.


Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.