Fenerbahçe - Sivasspor rövanşında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak olan Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.