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Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti deplasman tribününde kutladı

Deplasmanda Sivasspor’u mağlup eden Fenerbahçe’de futbolcular, maçın ardından deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.

Deplasmanda Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de futbolcular, maçın ardından deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertliler büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribününe giderek galibiyetini kutladı.

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