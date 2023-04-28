Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama!

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maç için Sivas'a geldi. Kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç futbolcu Arda Güler ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Meşalelerle karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.
Fenerbahçe'nin Sivas kafilesinde şu isimler yer aldı;
“İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul, Furkan, Samet, Peres, Serdar, Yiğit Efe, Oosterwolde, Nazım Sangare, Alioski, Ferdi, Osayi, İsmail, Arao, Crespo, Mert Hakan, Arda, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar, King, Valencia, Pedro.”
Kadroda, Altay, Szalai, Emre Mor, Zajc, Batshuayi ve Gustavo Henrique yer almadı.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak.